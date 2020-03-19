السلطات المغربية توقف 16 شخصا على خلفية نشر أخبار زائفة حول فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أوقفت السلطات المغربية 16 شخصا خلال الأيام الأخيرة، على خلفية نشر أخبار زائفة حول فيروس كورونا المستجد أو التحريض على عصيان الإجراءات الرامية للتصدي لانتشاره، بحسب ما أفادت المديرية العامة للأمن الوطني الخميس، وفقا للعين.



وشملت هذه الملاحقات أشخاصا من أعمار وأوساط مختلفة في عدة مدن وفق خريطة نشرتها المديرية على تويتر، معلنة أيضا اعتقال سيدة (48 عاما) في فاس (وسط)، وذلك بسبب نشرها شريطا على يوتيوب "تنفي فيه وجود فيروس كوفيد 19 وتحرض على عدم تنفيذ توصيات الوقاية التي أمرت بها السلطات" وفق بيان للشرطة.

وزعم بعض الملاحقين في هذه القضايا عدم وجود فيروس كورونا بينما أعلن آخرون تسجيل إصابات زائفة، بحسب بيانات متفرقة للشرطة.

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وأدانت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في بيانات متفرقة أنباء زائفة حول الفيروس، داعية المواطنين إلى تجاهلها. وانتشرت هذه الادعاءات على الخصوص عقب تعزيز المملكة إجراءات التصدي له هذا الأسبوع، وتدعي بعضها سقوط ضحايا بسببه في شوارع بعض المدن.

وأعلن رئيس النيابة العامة الثلاثاء أن توجيه "تعليمات صارمة" لملاحقة كل من يروج أخبارا زائفة حول فيروس كورونا، "من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو المساس بالنظام العام".

وارتفع عدد المصابين بالفيروس خلال الأيام الأخيرة في المغرب ليبلغ الخميس 61 شخصا، توفي اثنان منهم وشفي واحد.

ودعت السلطات المغربية أمس الأربعاء المواطنين إلى "التزام عزلة صحية" في بيوتهم تعزيزا لإجراءات التصدي لانتشار الوباء كورونا، دون أن تعلن بعد فرض حجر صحي، وذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد المغربي أوقاتا صعبة بسبب تداعيات الأزمة الصحية.