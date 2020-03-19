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السيسي يؤكد لميركل تضامن مصر مع ألمانيا في أزمة فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

السيسي يؤكد لميركل تضامن مصر مع ألمانيا في أزمة فيروس كورونا

الخليج 365 - متابعات

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية باسم راضي في بيان، إن "الرئيس المصري أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف راضي أن "السيسي عبر للمستشارة الألمانية عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس".

وأوضح راضي أن "ميركل بدورها أعربت عن تقديرها للموقف المصري الداعم لألمانيا في هذه الظروف، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد".

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