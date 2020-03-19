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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل جندي تركي في إدلب شمالي سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قال مكتب حاكم إقليم سيواس بوسط تركيا، الخميس، إن جنديا تركيا قتل في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.
وأوضح البيان أن الجندي يبلغ من العمر 25 عاما، وهو رقيب في سلاح المشاة ويعمل ضمن القوات التركية التي تحتل أجزاء من الأراضي السورية، هذا فيما لم يصدر عن وزارة الدفاع التركية أي بيان حول مقتل الجندي.
وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، شنّت تركيا عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية بمعدل عملية واحدة كل عامين، فكانت الأولى "درع الفرات" عام 2016 التي غزت فيها الدبابات التركية الأراضي السورية لأول مرة من عام 2011.
ثم جاءت عملية "غُصن الزيتون" في 2018 التي هدفت إلى إنهاء وجود القوات الكُردية في مناطق الحدود بين البلدين، وانتهت باحتلال تركيا عددا من المدن في الشمال السوري.
وبعدها جاءت عملية "درع الربيع" في مارس/آذار 2020 التي هدفت لوقف تقدُم الجيش السوري في محافظة إدلب، وانتهت نهاية فاشلة وقبل الرئيس أردوغان الشروط الروسية لوقف القتال في القمة التي عُقدت بينهما يوم 5 مارس.
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