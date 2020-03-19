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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتقال جاسوس لدولة أجنبية عمل حارسا شخصيا لوزير المال في كردستان العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلن جهاز أسايش أربيل، اليوم الخميس، اعتقال جاسوس لدولة أجنبية عمل حارسا شخصيا لوزير المال السابق في إقليم كردستان، ريباز حملان.
وبحسب موقع "بغداد اليوم"، ذكر الجهاز في بيان، أن "المدعو روزكار محمد كان الحارس الشخصي لوزير المالية في التشكيلة الوزارية الثامنة". وأضاف البيان أن "المذكور أعلاه قام أثناء عمله الرسمي في مؤسسة الاستخبارات، بالعمل كجاسوس لصالح طرف أجنبي على حكومة إقليم كردستان".
وأوضح البيان أن "وزير المالية في ذلك الوقت قام بتسليم الوثائق والدلائل عن عمله الجاسوسي".
ووفقا للبيان: "تم إلقاء القبض عليه واعترف بعمله الجاسوسي وأصبحت التفاصيل كاملة بقبضة قاضي التحقيق".
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