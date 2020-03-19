- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تستدعي جنود احتياط في مواجهة وباء كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب-كارنباور، الخميس، أنه يتم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، لمساعدة البلاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت في مؤتمر صحفي، إن البلاد بدأت في تعبئة أول دفعة من جنود الاحتياط خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مضيفة أنها ستضع على أهبة الاستعداد ”جنود احتياط آخرين ليستجيبوا لنداءات محددة الأهداف، ونداءات عامة“.
وتحتفظ ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بـ 75 ألف جندي احتياطي، وقامت الحكومة بتحديث بيانات الاتصال بهم، بحسب الوزيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تستدعي جنود احتياط في مواجهة وباء كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.