ألمانيا تستدعي جنود احتياط في مواجهة وباء كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب-كارنباور، الخميس، أنه يتم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، لمساعدة البلاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقالت في مؤتمر صحفي، إن البلاد بدأت في تعبئة أول دفعة من جنود الاحتياط خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مضيفة أنها ستضع على أهبة الاستعداد ”جنود احتياط آخرين ليستجيبوا لنداءات محددة الأهداف، ونداءات عامة“.

وتحتفظ ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بـ 75 ألف جندي احتياطي، وقامت الحكومة بتحديث بيانات الاتصال بهم، بحسب الوزيرة.