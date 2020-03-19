اخبار العالم

ألمانيا تستدعي جنود احتياط في مواجهة وباء كورونا المستجد

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تستدعي جنود احتياط في مواجهة وباء كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

ألمانيا تستدعي جنود احتياط في مواجهة وباء كورونا المستجد

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب-كارنباور، الخميس، أنه يتم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، لمساعدة البلاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وقالت في مؤتمر صحفي، إن البلاد بدأت في تعبئة أول دفعة من جنود الاحتياط خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مضيفة أنها ستضع على أهبة الاستعداد ”جنود احتياط آخرين ليستجيبوا لنداءات محددة الأهداف، ونداءات عامة“.

وتحتفظ ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بـ 75 ألف جندي احتياطي، وقامت الحكومة بتحديث بيانات الاتصال بهم، بحسب الوزيرة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تستدعي جنود احتياط في مواجهة وباء كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا