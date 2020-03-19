شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة أمير موناكو بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات أعلنت وسائل إعلام دولية، فى نبأ عاجل منذ قليل، إصابة أمير موناكو ألبرت الثاني بفيروسكورونا المستجد ولكن وضعه الصحي غير مقلق

Advertisements وأظهرت نتائج الاختبارات التي أجريت لأمير موناكو، ألبرت الثاني، أنها إيجابية وبالتالي إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال البيان الصادر من القصر الأميري حسب مانشرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برنس": "صاحب السمو أمير موناكو ألبرت الثاني ، الذي اجتاز التحليل في بداية الأسبوع على (كوفيد-19) كان إيجابية، وحالته الصحية لا تسبب أي قلق، وهو تحت مراقبة الاطباء".

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