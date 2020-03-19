وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على شركات مرتبطة بإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية في موقعها على الإنترنت، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، اليوم الخميس، مستهدفة 5 شركات.

وأضافت الوزارة، أن الشركات تشمل: ”بترو غراند“، و“ألفابت إنترناشونال دي.إم.سي.سي“، و“سويسول تريد دي.إم.سي.سي“، وعالم الثروة للتجارة العامة.