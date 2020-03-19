شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بين اليوم الخميس، وفقا لما ذكره تليفزيون الصين المركزي.



يشار إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الروسي.

يتبع...

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