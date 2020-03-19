الصحة الإماراتية تدعو المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

دعت وزارة الصحة الإماراتية، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها حول فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

قررت دولة الإمارات تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من يوم الخميس الموافق 19 مارس/آذار 2020، حتى أسبوعين قابلة للتجديد، بسبب انتشار فيروس كورونا.