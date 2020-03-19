شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل جندي تركي في إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات Advertisements قال مكتب حاكم إقليم سيواس بوسط تركيا اليوم الخميس إن جنديا تركيا قتل في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا. ولم يقدم المكتب تفاصيل أخرى. وكانت تركيا، التي تدعم جماعات مسلحة معارضة للرئيس السوري بشار الأسد، قد اتفقت على وقف إطلاق النار مع روسيا قبل أسبوعين بعد أن تسببت اشتباكات لعدة أشهر في نزوح مليون شخص في إدلب.

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