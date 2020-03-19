5 مليارات من صندوق النقد لطهران لمواجهة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أمس عن مصدر في صندوق النقد الدولي أن المفاوضات جارية بشأن منح قرض لإيران بقيمة خمسة مليارات دولار بشكل سريع للاستفادة منها في حملة مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال المصدر إن «الصندوق أجرى محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن القرض، وإنه يدرك حاجة إيران لهذه المبالغ لدعم حملتها على كورونا»، وحول الموعد المقدر لتسلم القرض قال المصدر إن «الاتصالات لا تزال مستمرة».

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وكان صندوق النقد الدولي أعلن في وقت سابق أمس رفضه لطلب من فنزويلا بمنحها قرضا بخمسة مليارات دولار لمكافحة فيروس كورونا، وذلك لأن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو «غير معترف بها دوليا».

وأفاد إعلام رسمي إيراني بتلقي مساعدات طبية من كل من تركيا والصين لدعمها في مكافحة فيروس كورونا. ونقلت وكالة أنباء (إرنا) عن السفارة التركية في طهران أن تركيا أرسلت شحنة مساعدات طبية إلى إيران، وذلك في «إطار اتفاق مبرم بين وزارة الصحة التركية والسفير الإيراني في أنقرة لمكافحة فيروس كورونا».

كما أرسلت الصين شحنة خامسة من المساعدات الطبية، مقدمة من سكان مدينة شنغهاي الصينية وعدد من الشركات العاملة فيها. وأعلنت الكويت أمس تقديم عشرة ملايين دولار كمساعدة إنسانية لدعم إيران.

وقدم عدد من الدول ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مساعدات إنسانية مادية وغير مادية لمواجهة تفشي كورونا في إيران.