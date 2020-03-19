الإمارات تعلن تسجيل إصابات جديدة بكورونا وتدعو إلى "التعاون".. والجيش الأردني "يعزل" عمان

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الخميس، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، داعية إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات، مؤكدة أن السلع الغذائية والمستلزمات الطبية متوفرة بشكل كاف داخل الدولة.

وقالت المتحدثة باسم قطاع الصحة، فريدة الحوسني، خلال مؤتمر صحفي، إنه جرى تسجيل 27 حالة جديدة مصابة بالفيروس المستجد داخل الإمارات العربية المتحدة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 140. وأوضحت أيضا أنه تم تطبيق "الحجر المنزلي" للقادمين من الخارج. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وأضافت أنه يتم تقييم الوضع بشكل مستمر، وبناء على ذلك يجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، قائلة: "هناك تنسيق متواصل بين كافة الجهات المحلية والاتحادية للتأكد من تطبيق الإجراءات، التي تم إقرارها".

وأشارت إلى أنه يتم تحديث الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بصورة مستمرة، "بناء على تطورات الوضع العالمي".

كما شددت الحوسني على أهمية التباعد الاجتماعي، مضيفة أنه "يعد ضرورة" للتقليل من انتشار المرض.

ودعت وزارة الصحة الإماراتية على لسان المتحدثة، إلى "تعاون الجميع"، واستطردت: "نوصي الجميع بالتعاون معنا ودعم هذه الإجراءات".

وتطرقت الحوسني خلال المؤتمر الصحفي، إلى الشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، قائلة: "ندعو إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات ونشرها".

هذا وطمنأت المتحدثة الجميع بأن "منظومة الغذاء في الإمارات قوية"، مضيفا "كافة السلع الغذائية والطبية متوفرة بشكل كافي".

كما أكدت في ختام كلمتها أن نجاح هذه الجهود مرهون بتعاون كافة الجهات والمؤسسات.

وفي سياق آخر، عزل الجيش الأردني العاصمة عمان عن بقية أنحاء البلاد، حيث فرض إغلاقا على سكانها البالغ عددهم 10 ملايين، بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا، فيما قال رئيس الحكومة عمر الرزاز إن "القادم قد يكون أصعب".

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وبدأت نقاط التفتيش العسكرية على المداخل الرئيسية للعاصمة في فرض حظر يسمح فقط بدخول السيارات التي تنقل سلعا أساسية، أو أفرادا يحملون تصريحا بالعمل من محافظات أخرى. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وقال المتحدث باسم الجيش العميد الركن مخلص المفلح لوسائل إعلام رسمية، إن هذه الإجراءات تهدف للحد من انتشار الفيروس.

ولم تعلن الحكومة حتى الآن حظر تجول رسميا، لكنها طلبت من السكان البقاء في المنازل والخروج فقط في حالات الضرورة، وهددت قوات الأمن مخالفي القواعد بالسجن.

وقال الرزاز إن الحكومة أصدرت أمر الدفاع المتضمن وقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما اعتبر أن "المرحلة المقبلة قد تكون أصعب".

وأقر العاهل الأردني الملك عبد الله، الثلاثاء، حالة الطوارئ التي تمنح رئيس الوزراء عمر الرزاز سلطات أوسع، بعد ساعات من بدء انتشار الجيش على الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى العاصمة والمدن الكبيرة في أنحاء المملكة.

وقال مسؤولون إن القانون، الذي يطبق في أوقات الحرب والكوارث، ضروري لإتاحة الفرصة لاتخاذ قرارات مهمة، مثل فرض حظر للتجول ونشر الجيش في المدن.

وأغلق الأردن حدوده البرية والبحرية مع سوريا والعراق ومصر وإسرائيل، وعلق كافة رحلات الطيران القادمة والمغادرة منذ الثلاثاء باستثناء النقل التجاري جوا وبرا.

وأغلقت معظم المتاجر أبوابها الأربعاء، قبيل قرار حكومي بإغلاق المراكز التجارية والمتاجر باستثناء محال البقالة والصيدليات، وفي وقت لاحق أغلقت الشرطة المتاجر التي لم تمتثل لقرار الحكومة.

وقال وزير الصحة سعد جابر إنه يتوقع ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بالفيروس عن العدد الحالي، وهو 56 حالة قبيل بدء سريان إجراءات احتواء الفيروس.

وفرض الأردن حجرا صحيا على أكثر من 5 آلاف شخص وصلوا في الآونة الأخيرة من الخارج.

وشملت الإجراءات المتخذة في الأيام الماضية إغلاق المدارس ووقف النقل العام والصلاة في المساجد، وحث موظفي القطاعين العام والخاص على البقاء في المنزل.