«توضأ في بيتك».. الأوقاف تغلق دورات المياه وأماكن الوضوء بجميع المساجد لمواجهة كورونا

قرارات جديدة اتخذتها وزارة الأوقاف، بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفذ بجميع مساجد الجمهورية، لغلق أي منفذ يمكن أن يكون سببًا في انتقال العدوى من شخص لآخر.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

ودعا الوزير إلى الصلاة بالمساجد التي يتوافر بها صحن أو ساحة، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة، كما شدد على تكثيف النظافة والتعقيم الدوري لجميع المساجد.

وناشد الوزير المواطنين مساعدة العاملين بالأوقاف في أداء مهامهم، حيث إن ما تنشده الوزارة هو الصالح العام للجميع، ملمحًا إلى اعتبار أي تقصير في تطبيق هذه التعليمات، سيعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية.