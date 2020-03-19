قيادة الناتو في أفغانستان تفرض حجرا صحيا على 1.5 ألف من موظفيه الجدد

أعلن قائد قوات الناتو في ​أفغانستان​، ​سكوت ميلر​، أن "1.5 ألف من موظفي الحلف العسكريين والمدنين الذين وصلوا إلى البلاد خلال الأيام الأخيرة تم وضعهم في حجر صحي على خلفية وباء كورونا"، مشيراً الى "عدم وجود مصابين بالفيروس بين عسكريي التحالف الغربي في أفغانستان، وأن الحجر الصحي لم يتم فرضه بسبب إصابة أحدهم بالمرض، بل كإجراء احترازي".

هذا وكان قد ظهر فيروس ​الكورونا​ المسبب لمرض covid-19 أول مرة في مدينة ​ووهان​ الصينية في أواخر كانون الثاني الماضي، وكانت ​منظمة الصحة العالمية​ قد أعلنت في وقت سابق بأن الفيروس هو وباء عالمي، داعية جميع الدول لإتخاذ إجراءات وقائية لتفادي انتشار الفيروس.