وزير الصحة التركي: تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد

أعلن ​وزير الصحة​ التركي، فخر ​الدين​ قوجة، عن "تسجيل ثالث حالة وفاة في البلاد بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ التاجي"، مشيراً الى ان "​مستشفيات​ ​تركيا​ تضم نحو 100 ألف غرفة جاهزة لتتحول إلى غرف عزل أو عناية مركزة إن اقتضت الحاجة"، لافتاً الى ان "تركيا ستبدأ باستخدام مستلزمات التشخيص السريع لكشف المصابين بالفيروس في غضون يوم أو اثنين".

هذا وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​، يوم 11 آذار الحالي الفيروس المسبب لمرض "​كوفيد 19​"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.