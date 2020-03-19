أعلن تلفزيون ​الصين​ المركزي ان "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ اجرى محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بين، وجرى بحث اخر التطورات لاسيما فيروس الكورونا الذي يجتاح ​العالم​".

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كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الصيني: بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني باحثاً اخر التطورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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