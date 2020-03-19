رئيس الوزراء الإيطالي: تمديد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة لردع تفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ​جوزيبي كونتي​، عن "نيته تمديد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها حكومته في عموم أراضي البلاد لردع تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، بما فيها القيود الصارمة على تحركات جميع مواطني البلاد الذين يبلغ عددهم الإجمالي 60 مليون شخص، وإغلاق المؤسسات التعليمية والمتاحف والمسارح والمقاهي و​المطاعم​ ومعظم المحال التجارية، باستثناء تلك التي تبيع الأغذية و​الأدوية​".

هذا وأرسل ​الجيش​ الإيطالي "15 شاحنة عسكرية و50 جنديا لإجلاء جثث ​ضحايا​ وباء كورونا من مدينة بيرغامو إلى مناطق مجاورة، بسبب عجز السلطات المحلية عن التعامل مع الأعداد المتزايدة من الوفيات".