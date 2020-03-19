رئيس الوزراء الإيطالي: تمديد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة لردع تفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن "نيته تمديد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها حكومته في عموم أراضي البلاد لردع تفشي فيروس كورونا المستجد، بما فيها القيود الصارمة على تحركات جميع مواطني البلاد الذين يبلغ عددهم الإجمالي 60 مليون شخص، وإغلاق المؤسسات التعليمية والمتاحف والمسارح والمقاهي والمطاعم ومعظم المحال التجارية، باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والأدوية".
هذا وأرسل الجيش الإيطالي "15 شاحنة عسكرية و50 جنديا لإجلاء جثث ضحايا وباء كورونا من مدينة بيرغامو إلى مناطق مجاورة، بسبب عجز السلطات المحلية عن التعامل مع الأعداد المتزايدة من الوفيات".
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