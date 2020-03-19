تسجيل 309 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا

أعلنت سلطات بلجيكا عن تسجيل 309 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​.

وكانت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمس قررت اتخاذ مزيد من الإجراءات المشددة لمنع انتشار الوباء ​كوفيد 19​، وذلك انطلاقاً من أولوية حماية صحة المواطنين وتتضمن منع حركة الأفراد إلا لأسباب ضرورية مثل شراء الأطعمة أو التوجه للطبيب أو للصيدليات أو التوجه للعمل في تعذر أداء المهام المهنية من المنزل.

كما ستغلق المحال التجارية بالكامل باستثناء محلات بيع المواد الغذائية، وينطبق الأمر على العديد من المكاتب والمهن مثل المحامين أو ​المعالجين الفيزيائيين​.

إلى ذلك قررت ​الحكومة​ تكليف المحال العاملة في مجال بيع الأغذية تقليص عدد الزبائن الموجودين في الداخل والحفاظ على مسافة أمان قدرها متر ونصف المتر بين شخص وآخر.