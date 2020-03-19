حذّرت إحدى أكبر الإقتصاديين في Bank of America ميشيل ماير من أن البلاد الآن في حالة ركود، وذلك في مذكرة للمستثمرين.
وأشارت ماير إلى أن "الاقتصاد الأميركي في "غطس عميق" ناتج عن تفشي فيروس كورونا، الذي أدى إلى مرض الآلاف في جميع أنحاء البلاد وأكثر من 200.000 على مستوى العالم".
ولفتت ماير إلى ان "الانخفاض حاد، نعتقد أنه سيكون قصير الأجل إلى حد ما"، موضحة أن "حل التباطؤ الاقتصادي كان إجراء التحفيز الاقتصادي العدواني الذي سيتخذ في الأسابيع القليلة المقبلة".
يذكر أن تحذيرات ماير هي من أكثر التحذيرات سوءًا حتى الآن بشأن حالة الاقتصاد الأميركي، التي شهدت خسائر قياسية في الأسهم خلال الأيام القليلة الماضية حيث ردت الأسواق على كل من الفاشية بالإضافة إلى النزاع المستمر بين روسيا والمملكة العربية السعودية حول أسعار النفط و معدل الإنتاج.
كانت هذه تفاصيل خبر كبير الاقتصاديين في Bank of America: الولايات المتحدة تعيش الآن حالة ركود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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