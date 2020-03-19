أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة السعودية​، محمد العبد العالي، في ​مؤتمر صحفي​ للحديث عن اخر التطورات بما يخص ​فيروس كورونا​، عن "اجراء 14 ألف فحص مخبري لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا"، مبيناً ان "جميع ال​حالات​ المصابة تتلقى الرعاية الطبية الكاملة باستثناء حالتين حرجتين"، مشيراً الى "شفاء حالتين ليصبح العدد الإجمالي 8 حالات شفاء"، لافتا إلى ان "ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أغلبها مرتبطة بالسفر"، مشدداً على ان "السعودية من أوائل الدول التي طبقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات الفيروس، ومعظم علاجات الفيروس المعلنة مؤخرا تحت الإجراء البحثي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: إجمالي عدد الإصابات بالكورونا المستجد المسجلة في البلاد بلغ 238 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.