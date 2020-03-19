وزير التعليم العالي السوري: لدينا حالة جهوزية كاملة لمواجهة فيروس كورونا

أكد وزير ​التعليم العالي​ السوري بسام إبراهيم أن "إغلاق ​الجامعات​ و​المدارس​ وغيرها من الإجراءات التي اتخذت هي لوقاية ​سوريا​ من دخول ​فيروس كورونا​، والفصل الدراسي الثاني لهذا العام سيمدد بمقدار مدة العطلة، والتي حددت حتى الثاني من شهر نيسان القادم، من أجل تعويض الفاقد التعليمي، وإعطاء كافة المحاضرات والمعلومات العليمة للطلاب، سواء نظرية كانت أم مخبرية".

وأشار إبراهيم في حديث لوكالة "​سبوتنيك​" إلى "التوجيهات التي أصدرت للجهاز التدريسي بالتعليم عن بعد"، مشيراً الى ان "جميع المشافي التعليمية تم تهيئتها وتأمين كافة الاحتياجات المطلوبة لها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من دليل إرشاد توعوي للجميع، وتم وضع البوسترات في الجامعات وفي المشافي، ويداوم طلاب الدراسات العليا في الكليات الطبية في المشافي خلال هذه الفترة من أجل الاستعداد".