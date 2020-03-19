السيسي يؤكد لميركل تضامن مصر مع ألمانيا في أزمة فيروس كورونا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية باسم راضي، في بيان، عن "تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وأكد السيسي للأخيرة "تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد"، معبراً عن "التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس".
وأوضح راضي أن "ميركل بدورها أعربت عن تقديرها للموقف المصري الداعم لألمانيا في هذه الظروف"، مشيرة إلى "أهمية تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد".
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