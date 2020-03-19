وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين: تعيين لازاريني مفوضاً عاماً جديداً للوكالة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) عن "تعيين فيليب لازاريني مفوضاً عاماً جديداً للوكالة"، مشيرة الى ان " لازاريني سيتسلم مهام منصبه التي كان السيد كريستيان ساوندرز قائما بها منذ تشرين الثاني 2019 منذ أن تقدم المفوض العام السابق للأونروا باستقالته".
ويأتي لازاريني إلى المنصب وفي جعبته أكثر من ثلاثين عاماً من الخبرة في مجالات المساعدة الإنسانية والتنسيق الدولي في مناطق النزاع ومناطق ما بعد النزاع ، بما في ذلك في غزة والقدس الشرقية، في الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والقطاع الخاص.
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