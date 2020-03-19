ميشال بارنييه: أعلن اصابتي بفيروس كورونا

أعلن كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "أجرى اختبارا لـ COVID19 وكانت نتيجته إيجابية أي ثبتت الاضابة "، موضحاً انه "في حالة جيدة وفي حالة معنوية جيدة، ويتابع جميع التعليمات الصحية اللازمة، كما يفعل الفريق"، مؤكداً لـ"جميع المتضررين بالفعل من الفيروس، وجميع من هم في عزلة حاليا، ستم تجاوز ذلك معا".
هذا وكان قد ظهر فيروس الكورونا المسبب لمرض covid-19 أول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر كانون الثاني الماضي، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق بأن الفيروس هو وباء عالمي، داعية جميع الدول لإتخاذ إجراءات وقائية لتفادي انتشار الفيروس.
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