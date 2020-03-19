الصحة الإماراتية: تسجيل 27 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 140

أعلنت السلطات الصحية الإماراتية عن إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 140 حالة مؤكدة بعد تسجيل 27 حالة جديدة اليوم.
وأفادت السلطات أيضا عن تعافي 5 إصابات جديدة من فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 31 حالة في الإمارات.
هذا وكان قد ظهر فيروس الكورونا المسبب لمرض covid-19 أول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر كانون الثاني الماضي، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق بأن الفيروس هو وباء عالمي، داعية جميع الدول لإتخاذ إجراءات وقائية لتفادي انتشار الفيروس.
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