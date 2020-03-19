الصحة الإماراتية: تسجيل 27 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 140

أعلنت السلطات الصحية ​الإمارات​ية عن إرتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ إلى 140 حالة مؤكدة بعد تسجيل 27 حالة جديدة اليوم.

وأفادت السلطات أيضا عن تعافي 5 إصابات جديدة من فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 31 حالة في الإمارات.

هذا وكان قد ظهر فيروس ​الكورونا​ المسبب لمرض covid-19 أول مرة في مدينة ​ووهان​ الصينية في أواخر كانون الثاني الماضي، وكانت ​منظمة الصحة العالمية​ قد أعلنت في وقت سابق بأن الفيروس هو وباء عالمي، داعية جميع الدول لإتخاذ إجراءات وقائية لتفادي انتشار الفيروس.