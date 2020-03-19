المحافظ نهرا: لإتخاذ التدابير اللازمة في مخيمات النازحين السوريين

وجه محافظ ​لبنان​ الشمالي القاضي ​رمزي نهرا​ كتابا الى البلديات واتحاد البلديات لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة منعا لانتشار ​فيروس كورونا​ في ​مخيمات النازحين​ السوريين.

وطلب نهرا من البلديات واتحادات البلديات في محافظة لبنان الشمالي اتخاذ التدابير فيما خص مخيمات النازحين السوريين في كل بلدة، من خلال "اتخاذ اقصى درجات الحيطة والاجراءات الوقائية الصحية من التنظيف والرش والتعقيم داخل وخارج المخيمات، والالتزام بارشادات وتعليمات ​وزارة الصحة العامة​ بالكامل، وضرورة ملازمة المخيمات وعدم الخروج منها الا عند الضرورة القصوى، والغاء جميع المناسبات الاجتماعية وتقليص التجمعات على انواعها، بالإضافة إلى ابلاغ ​القوى الامنية​ عن اي حالة او عوارض صحية تتعلق باي نازح".

واكد نهرا على البلديات "مراقبة ومتابعة النازحين داخل المخيمات وخارجها ، للتأكد من تنفيذ ارشادات وزارة الصحة العامة، ومنع دخول الباعة المتجولين الى المخيمات، واعداد تقارير اسبوعية بالتدابير والاجراءات المتخذة ورفعها الى المحافظة ، ليصار الى ايداعها ​وزارة الداخلية والبلديات​، وقد طلب المؤازرة الأمنية عند الاقتضاء".