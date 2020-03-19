أوقاف عكار: للالتزام بفتوى تعليق صلاة الجمعة

دعت دائرة الاوقاف الإسلامية في عكار لتعليق ​الصلاة​ في المساجد بسبب ​فيروس كورونا​. وأشار ت في بيان لها إلى أنه "انطلاقا من الفتوى الشرعية الصادرة عن ​دار الفتوى​ في ​الجمهورية​ اللبنانية بتعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد لحين انحسار الوباء عن هذا البلد، بإذن الله تعالى، والتي هي فتوى أكابر العلماء في ​العالم العربي​ والإسلامي، فإن دائرة الاوقاف الإسلامية في عكار تطلب من جميع المسلمين والاخوة الخطباء الالتزام بهذه الفتوى التي فيها رخصة شرعية للمسلمين بعدم الحضور، والتي نحقق من خلالها ايضا المحافظة على ارواح الناس خصوصا بعد ظهور إصابات في محافظة عكار، ونساهم ايضا في انحسار هذا الوباء عن بلادنا وفي دفعه عن اهلنا وأحبابنا، بإذن الله تعالى وتوفيقه".

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