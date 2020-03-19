انطلاق المرحلة الثانية من التعقيم في بيروت استكمالا لخطة شبيب

صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بيانا أكد أنه "بتوجيهات وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، واستكمالا للخطة التي وضعها محافظ بيروت القاضي زياد شبيب مع لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، انطلقت المرحلة الثانية من عملية التعقيم في مدينة بيروت، وذلك بالتزامن مع اقفال أماكن التجمع والحد من الحركة في العاصمة الى أدنى حد ممكن، وستشمل هذه المرحلة تعقيم الطرق والأرصفة ومداخل الأبنية للحد من انتشار الفيروس اثناء التنقل".
تجدر الإشارة إلى أن بلدية بيروت كانت قد اتخذت تدابير للتعقيم مسبقاً.
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