درغام: لتخفيض الفوائد التجارية

أكد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​أسعد درغام​، أنه "في هذه الظروف الصعبة والمصيرية، على حاكم ​مصرف لبنان​ تخفيض الفوائد التجارية بشكل كبير لتتمكن المؤسسات من متابعة أعمالها".

وخلال تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار درغام إلى أن "​المصارف​ جنت أرباحا طائلة لسنوات من أموال اللبنانيين، وعليها اليوم أن تتحمل جزءا من المسؤولية الوطنية والتعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".

يأتي تصريح النائب درغام في ظل ظروف إقتصادية ومعيشية صعبة يعيشها المواطن اللبناني، بالإضافة إلى اقفال المؤسسات الرسمية والخاصة بسبب ​كورونا​.