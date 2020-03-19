خليل: تناولنا وكوبيتش تداعيات كورونا وناقشنا الخطة الاقتصادية

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل إلى أنه "عقد اليوم لقاء مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش تناولنا فيه تداعيات انتشار ازمة فيروس كورونا والإجراءات المتخذة محليا وعالميا ودور الدولة وهيئات المجتمع المدني".
ولفت في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن ا"لنقاش جرى في الخطة الاقتصادية والمالية التي تقرها الحكومة والحاجة للاسراع بإنجازها واتخاذ القرارات التي تساعد على تأمين الاستقرار الاجتماعي".
تجدر الإشارة إلى أن لبنان سجل 4 وفيات و149 حالة إصابة بفيروس كورونا.
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