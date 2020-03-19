بلدية كفررمان: نحمل وزارة الصحة وهيئة الكوارث مسؤولية عدم حجر احد أبناء البلدة العائد من فرنسا

حمّل رئيس ​بلدية كفررمان​ هيثم أبو زيد، في بيان، "​وزارة الصحة​ وهيئة الكوارث مسؤولية التقاعس عن القيام بدورها لجهة الحجر على احد من أبناء البلدة "ع.د" الذي عاد قبل أيام من ​فرنسا​، ويرفض الحجر، ويقوم بتجواله اليومي في البلدة، غير آبه بالمخاطر المحدقة من تصرفه، تجاه أبناء البلدة".

واكد أبو زيد أنه "تم التواصل مرارا وتكرارا مع وزارة الصحة عبر الرقم الساخن "١٢١٤" ولم نلق إجابة، وأننا تواصلنا أيضا مع ​القوى الامنية​ وهيئة الكوارث نهار الأحد الفائت لايقاف المشتبه به ووضعه بالحجر، ولكن مع الاسف تم سحب دورية القوى الأمنبة بناء لاشارة المدعي العام، وبعد تواصلنا مع المخفر لاستضياح الامر، وأكدوا أن الامر بعهدة ​البلدية​ ووزارة الصحة، التي للاسف غائبة عن السمع"، لافتاً الى أنه بعد سيل الإتصالات التي قمنا به، وفشلنا في الحصول على نتيجة، وتخوفا من الأسوأ، تواصلنا مع رئيس مصلحة الصحة في ​النبطية​، وبعد جهد جهيد تواصل رئس المصلحة مع مستشار ​وزير الصحة​ في الأمس الذي أكد "له إيفاد ​سيارة​ إسعاف لنقله للحجر في ​المستشفى الحكومي​، ولكن مع الاسف ما زال المشتبه يتجول في البلدة، ويتنقل بين محالها التجارية، ولم توفِ الوزارة بوعدها".