جان جبران: لاقتصار العمل على المعاملات الملحة وتصليح الأعطال والشكاوى

طلب رئيس مجلس الإدارة المدير العام ل​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ ​جان جبران​، من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من المستخدمين والعمال "تأمين الحضور داخل مراكزها كافة عند الحاجة فقط للقيام بتسيير المعاملات الملحة وذلك حتى تاريخ 27/3/2020، بهدف الحفاظ على صحة كامل طاقمها الإداري وسلامته، علما أنها قامت بحملة تعقيم كاملة لكافة المكاتب التابعة لها ضمن نطاقها الجغرافي".

وأشار في بيان إلى أنه "ستستمر المؤسسة بتأمين كل الخدمات من ضخ ​المياه​ وتوزيعها وفق الاصول مع متابعة تصليح كافة الاعطال الطارئة وتلقي شكاوى المشتركين، ويستثنى من هذا التدبير كل من مركز الشكاوى، محطات الضخ، وقسم مراقبة التوزيع والاشغال، حيث يستمر العاملون في هذه المراكز بمزاولة عملهم كالمعتاد مع ضرورة الالتزام بأقصى درجات الوقاية المطلوبة حفاظا على سلامتهم".