قوى الامن: دوريات من فصيلة انطلياس تقوم بإقفال المحال غير الملتزمة بقرار التعبئة العامة

أعلنت ​قوى الامن الداخلي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "دوريات من فصيلة ​انطلياس​ تقوم بإقفال المحال غير الملتزمة بقرار التعبئة العامة منعاً لإنتشار فيروس الكورونا".

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