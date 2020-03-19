خضر للمقيمين خارج المحافظة: تجنبوا التوجه إلى بلداتكم خلال العطلة

أشار محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، أدعو أهالي بعلبك الهرمل المقيمين خارج المحافظة، تجنب التوجه إلى بلداتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، ومن أجل الحد من الإختلاط وبالتالي الحد من إنتشار ​فيروس كورونا​. مع محبتي".

تجدر الإشارة إلى أن ​لبنان​ سجل 4 حالات وفاة و149 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الذي صنفته ​منظمة الصحة العالمية​ بـ"الوباء العالمي" داعية الدول لاتخاذ أقصى الإجراءات للحد من انتشاره.