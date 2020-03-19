الحزب السوري القومي: لفتح تحقيق حول مهمة المروحية التي هبطت بحرم السفارة الأميركية بعوكر

أكد ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​، في بيان، "رفضه واستنكاره لقرار تخلية المجرم ​عامر الفاخوري​"، معتبراً قرار "إطلاقه لا يدين الجهة التي اصدرت القرار وحسب، بل يدين الدولة ال​لبنان​ية بكل مؤسساتها، ووصمة عار أن تقف الدولة صامتة حيال هذا الخرق الخطير، ما يعّد تخلياً عن مبدأ السيادة، واساءة لمشاعر عائلات الشهداء والأسرى، الذين قتلوا وعذبوا واخفيوا على يد العميل الفاخوري وغيره من العملاء".

ولفت الحزب الى ان "صمت الجهات الرسمية وعدم صدور موقف إلى الآن حول هذا المستجد الخطير، يضاعف شكوك اللبنانيين بإذعان الدولة للضغوط الأميركية التي مورست على لبنان منذ أن تمّ القاء القبض على الفاخوري، علماً بأن شكوك اللبنانيين هذه لن تتبدد، إلا بعد توضيح حيثيات وملابسات ما حصل، واتخاذ إجراءات سريعة تقضي باعادة العميل الفاخوري إلى ​السجن​ ومحاكمته على جرائمه، وكذلك القيام بكل الخطوات للجم التدخلات الأميركية التي تشكل خرقاً للسيادة اللبنانية"، داعياً إلى "فتح ​تحقيق​ عاجل فوري حول مهمة المروحية التي هبطت في حرم ​السفارة الأميركية​ في عوكر، وغادرت بعد دقائق، خصوصاً في ظل الحديث عن تهريب الفاخوري على متنها رغم صدور قرار قضائي لبناني يمنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية، وفي حال ثبت تهريب الفاخوري بواسطة المروحية فهذه استباحة كاملة وموصوفة للسيادة والقوانين اللبنانية".