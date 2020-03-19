جمعية التعايش: توزيع حصص غذائية لمياومي البلدية والدفاع المدني

اعلنت جمعية "التعايش والإنماء" في بعلبك في بيان انها "وزعت 160 حصة غذائية على المياومين والمتطوعين والموظفين الأقل دخلا في كل من بلدية بعلبك ومستشفى بعلبك الحكومي والدفاع المدني".
واعتبر رئيس الجمعية حسين حسن أن "هذه البادرة تأتي ضمن جهود الجمعية في التخفيف من الآثار الإجتماعية لوباء الكورونا، على أن تكون حافزا لمبادرات مماثلة في المدينة وخارجها".
يأتي ذلك في إطار المساعدات في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان في ظل وجود فيروس كورونا وإيقاف العمل في المؤسسات الرسمية والخاصة على جميع الأراضي اللبنانية.
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