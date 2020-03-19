جمعية التعايش: توزيع حصص غذائية لمياومي البلدية والدفاع المدني

اعلنت جمعية "التعايش والإنماء" في ​بعلبك​ في بيان انها "وزعت 160 حصة غذائية على ​المياومين​ والمتطوعين والموظفين الأقل دخلا في كل من ​بلدية بعلبك​ ومستشفى بعلبك الحكومي و​الدفاع المدني​".

واعتبر رئيس الجمعية حسين حسن أن "هذه البادرة تأتي ضمن جهود الجمعية في التخفيف من ​الآثار​ الإجتماعية لوباء ​الكورونا​، على أن تكون حافزا لمبادرات مماثلة في المدينة وخارجها".

يأتي ذلك في إطار المساعدات في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعيشها ​لبنان​ في ظل وجود ​فيروس كورونا​ وإيقاف العمل في المؤسسات الرسمية والخاصة على جميع الأراضي اللبنانية.