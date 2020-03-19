بدء تنفيذ خطة الطوارىء الصحية في ببنين العبدة

باشرت عناصر من الجيش و​القوى الامنية​، بالتعاون مع شرطة بلدية ​ببنين​ - ​العبدة​، تنفيذ خطة الطوارىء الصحية التي اقرت في اللقاء الذي عقد اليوم، في دار البلدية، حيث يتم اقفال المقاهي واماكن التجمعات كافة باستثناء الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية والافران ومحطات الوقود.

وقد سجل ​لبنان​ حتى الساعو إصابة 149 حالة إصابة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ بالإضافة إلى 4 ​وفيات​ وشفاء 3 حالات، وكانت ​منظمة الصحة العالمية​ قد أعلنت في وقت سابق عن تصنيف فيروس كورونا بالوباء العالمي داعية الدول لاتخاذ أقصى الإجراءات لمواجهته.