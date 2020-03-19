باشرت عناصر من الجيش والقوى الامنية، بالتعاون مع شرطة بلدية ببنين - العبدة، تنفيذ خطة الطوارىء الصحية التي اقرت في اللقاء الذي عقد اليوم، في دار البلدية، حيث يتم اقفال المقاهي واماكن التجمعات كافة باستثناء الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية والافران ومحطات الوقود.
وقد سجل لبنان حتى الساعو إصابة 149 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 4 وفيات وشفاء 3 حالات، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق عن تصنيف فيروس كورونا بالوباء العالمي داعية الدول لاتخاذ أقصى الإجراءات لمواجهته.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تنفيذ خطة الطوارىء الصحية في ببنين العبدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.