تابعت دوريات جهاز أمن الدولة في محافظة ​بعلبك الهرمل​، بإشراف المدير الإقليمي العقيد حسين سلمان، تقيد المواطنين بقرارات ​مجلس الوزراء​ بإعلان التعبئة العامة، ومنع التجمعات، وأقفال المحلات، ووجهت الإنذارات للمخالفين.

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كانت هذه تفاصيل خبر دوريات لعناصر أمن الدولة في بعلبك لمتابعة التزام المحلات بالاقفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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