المكتب الإعلامي لوزير الصحة: الإفراج عن أتعاب الأطباء

اعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة حمد حسن أنه "بعد التواصل مع وزير المالية غازي وزني، تم الاتفاق على تحويل الدفعة الأخيرة من أتعاب الأطباء عن مرضى وزارة الصحة العامة إلى الحسابات المالية لهؤلاء، وذلك بالاكتفاء بتزويد وزارة المالية بالإسم الثلاثي للطبيب المستحق واسم والدته، على أن تزود وزارة المالية بالرقم المالي للطبيب بهدف تحويل المبالغ اللاحقة".
يأتي ذلك في ظل الظروف التي يعيشها العالم لمواجهة فيروس كورونا ودور الأطباء الأساسي في متابعة ومعالجة حالات الإصابة، حيث بلغت في لبنان 149 حالة مؤكدة.
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