المكتب الإعلامي لوزير الصحة: الإفراج عن أتعاب الأطباء

اعلن المكتب الإعلامي ل​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ أنه "بعد التواصل مع ​وزير المالية​ ​غازي وزني​، تم الاتفاق على تحويل الدفعة الأخيرة من أتعاب الأطباء عن مرضى ​وزارة الصحة العامة​ إلى الحسابات المالية لهؤلاء، وذلك بالاكتفاء بتزويد ​وزارة المالية​ بالإسم الثلاثي للطبيب المستحق واسم والدته، على أن تزود وزارة المالية بالرقم المالي للطبيب بهدف تحويل المبالغ اللاحقة".

يأتي ذلك في ظل الظروف التي يعيشها العالم لمواجهة ​فيروس كورونا​ ودور الأطباء الأساسي في متابعة ومعالجة حالات الإصابة، حيث بلغت في ​لبنان​ 149 حالة مؤكدة.