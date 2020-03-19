محمد سليمان: لوضع بطاقات طوارىء لمساعدة المعتمدين على الأجر اليومي

لفت عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد سليمان​، إلى أن "الأمور لم تعد تحتمل المزيد من الكلام، والمطلوب خطوات عملية تخفف من الضائقة والوجع الذي يعاني منه الناس في ظل تطبيق خطة الطوارىء للحد من انتشار ​فيروس كورونا​".

ولفت في بيان له إلى أنه "إذا أردنا النجاح في تطبيق حال الطوارىء، علينا مساعدتهم وتأمين مساعدات عينية من حصص غذائية ومواد تعقيم تساهم في الحد من تنقلاتهم وحمايتهم"، مطالباً الحكومة و​وزارة الشؤون الاجتماعية​ بـ"زيادة بطاقات التغذية التي توزعها على الأسر الأكثر فقرا ووضع بطاقات طوارىء قادرة أن تساعد العائلات التي تعتمد على الأجر اليومي".

وناشد سليمان "التجار و​أصحاب المولدات​ أن يكونوا جزءا من حملة التكافل والتضامن"، ودعاهم إلى "ضبط أسعار المواد الإستهلاكية الضرورية وفواتير الكهرباء ورسوم الاشتراك انطلاقا من شعورهم بالمسؤولية الوطنية والإنسانية"، شاجبا "استغلال البعض لظروف الناس وحاجتها"، معتبراً "انها مناسبة لنتراحم في ما بيننا، كي يرحمنا الله ويرفع عنا البلاء ويقينا شر الداء"، متمنياً على العكاريين "الالتزام بالحجر المنزلي وحماية أهلنا ومنطقتنا من تفشي هذا الفيروس فيها".