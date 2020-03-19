صدر عن نقيبي الصحافة والمحررين ​عوني الكعكي​ وجوزف القصيفي بياناً أشارا فيه إلى أنه "لمناسبة ذكرى ​الإسراء والمعراج​ تعطل الصحف، يومي السبت والأحد 21 و22 آذار الجاري، على أن تعاود العمل الأثنين 23 منه، وتعود إلى الصدور يوم الثلاثاء 24، وذلك بالإتفاق بين النقابتين وإتحاد نقابات عمال الطباعة والموزعين، ونقابة المخرجين والغرافيك ديزاين".

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كانت هذه تفاصيل خبر الكعكي والقصيفي: تعطيل الصحف ب21 و22 الحالي لمناسبة الإسراء والمعراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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