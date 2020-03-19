لبنان القوي: نشدد على أهمية التضامن الاجتماعي بهذه المرحلة للمساهمة بمواجهة الكورونا

عقد تكتل "​لبنان القوي​" اجتماعاً الكترونياً لأعضائه، حيث جرى "تقييم الوضع الصحي والاجتماعي في البلاد الناتج عن تطور فيروس ​الكورونا​ ولنتائج الحملة الوقائية التي يقوم بها التيار الوطني الحرّ وأعضاء التكتل، وناقش المجتمعون كيفية تطوير وتفعيل هذه الحملة وتلك الاجراءات التي بدأت في أكثر من منطقة"، مشدداً على "أهمية التضامن الاجتماعي في هذه المرحلة للمساهمة بمواجهة هذا الخطر الذي يهدد ​العالم​ ويتطلب امكانيات وحاجات علينا جميعاً المساهمة بتأمينها".

وعرض التكتل للنقاش الدائر في ​الحكومة​ والأوساط المالية والاقتصادية حول قانون يتضمن وضع ضوابط استثنائية موحدة ومتساوية على بعض العمليات المصرفية كما تنظيم العلاقة بين المودعين و​المصارف​، معتبراً أن أي "اجراء يجب أن يخدم في النهاية حقوق المودعين في المصارف وعدم المساس بودائعهم، وأن يتضمن بعض التسهيلات لأوضاعهم الحياتية والمالية".