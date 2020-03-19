مدير مرفأ طرابلس: يمنع التجول بالمرفأ لأي شخص بدون ارتداء الكمامات والقفازات

أكد مدير ​مرفأ طرابلس​ ​أحمد تامر​ أن "جميع الإدارات المعنية بالمرفأ اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لضمان السلامة والصحة في حرم المرفأ وبواباته وداخل الأبنية والمكاتب والمنشآت المرفئية، بحيث يتم قياس حرارة كل الداخلين الى المرفأ من قبل عناصر ​الأمن العام​ ولا يسمح لأحد بالدخول الا بالكمامة والقفازات، ولا يسمح بأي تجمع لعدة أشخاص، ويتم طرد كل مخالف للتعليمات الموضوعة للصحة العامة، ولا يسمح لأي بحري بالنزول الى ارض المرفأ، ويمنع التجول في المرفأ لأي شخص بدون ارتداء الكمامات والقفازات تحت طائلة المسؤولية"، لافتاً الى انه "وضعت تعليمات معينة لإستلام المعاملات وتعقيمها، كما وضعت ايضاً ارشادات لجميع العاملين وسائقي الآليات و​الشاحنات​ ومسؤولي النظافة، ويتم بشكل دوري ودائم تعقيم المباني والمكاتب، وتم توزيع المعقمات اليدوية والمخصصة للأسطح على جميع المكاتب والإدارات في المرفأ".

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