بلدية قبريخا: خبر هروب شاب من البلدة من الحجر الصحي بمستشفى بيروت كذب

نفت بلدية قبريخا الخبر المتداول عن هروب الشاب حسن منصور مواليد بلدة قبريخا من الحجر الصحي في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي.
وأشارت البلدية في بيان إلى أنه "يهمنا في البلدية ان نؤكد أن هذا الخبر عار من الصحة، وأن رئيس البلدية قد تواصل مع وزارة الصحة وإدارة المستشفى اللتين أكدتا بدورهما عدم صحة الخبر، وأنه لو كان هناك شخص بالأساس في الحجر الصحي من بلدة قبريخا، لأعلمنا البلدية بذلك الأمر وعليه، فإن البلدية تؤكد أنه لا يوجد أي شخص من بلدة قبريخا في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي مصاب بفيروس كورونا".
وأملت البلدية من "أهلنا عدم نشر هكذا اخبار خصوصا في هذه الظروف الحساسة، وانها لن تتهاون في ملاحقة ناشري هذه الأخبار".
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