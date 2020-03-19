ماهر حمود عن قضية الفاخوري: يجب على عون طرد جبران باسيل من الدائرة المقربة منه

أعتبر رئيس ​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​ سماحة الشيخ ماهر حمود، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن تهريب عامر الفاخوري الى الخارج، انه يجب على "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ اصدار قرار وطني جريئ يينهي به بعض عذابات اللبنانيين، وهو طرد "​جبران باسيل​" من الدائرة المقربة منه، لأنه ارتكب الموبقات باسمك، وشوه صورتك، وانحرف بالتيار عما أسسته له، أنت تعلم فخامتك مقدار المعزة التي نكنها لشخصك الكريم، لكن الأمور تغيرت".

واشار حمود الى ان "المطلوب من النائب جبران باسيل الاستقالة من النيابة، فهو لم يعد يمثل ​الشعب اللبناني​، وليذهب إلى أميركا، وليأخذ منصباً هنالك، لعله رئيس بلدية أو زبال كما قال جنبلاط يوما ما، وهو لا يستحق أن يكون نائبا في ​البرلمان اللبناني​"، موضحاً ان "رئاستك للتيار الوطني الحر فلم تعد تناسبك أبدا، لكن القرار للأفراد الذين هم في التيار "يصطفلوا" إذا كانوا يرضون بهذا الذي حصل يدينون أنفسهم، تقول لا علاقة لك به"، متسائلاً "من الذي وضع عامر الفاخوري على لائحة المدعوين في ​واشنطن​؟ هل يجرؤ السفير أن يضع اسمه حتى يدخل إلى السفارة ويقابل قائد ​الجيش​ ويصافحه ويكلمه ويقابل سامي الجميل وفلان وفلان؟ كيف وصل إلى السفارة اللبنانية وأنت وزير خارجية، أنت المسؤول حتى هذه اللحظة حتى تقول شيئا آخر".