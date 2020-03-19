رئيس اتحاد بلديات القيطع عكار دعا العاملين في بيروت الى التزام الحجر

دعا رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع في عكار أحمد المير العمال والموظفين الذين يعملون في ​بيروت​، "لضرورة الحجر المنزلي في بيوتهم والاهتمام بصحتهم، وذلك للحد من مخاطر انتقال العدوى ل​فيروس كورونا​".

وطالب المير في بيان له رؤساء بلديات المنطقة بـ"ضرورة إجراء إحصاءات رسمية كل في بلدته، من أجل القيام بالاجراءات اللازمة".

هذا وسجل ​لبنان​ 4 حالات وفاة و149 حالة إصابة بفيروس كورونا الذي صنفته ​منظمة الصحة العالمية​ بأنه "وباء عالمي" ودعت جميع الدول إلى اتخاذ أقصى الإجراءات لتفادي انتشاره.