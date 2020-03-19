رئيس اتحاد بلديات القيطع عكار دعا العاملين في بيروت الى التزام الحجر

دعا رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع في عكار أحمد المير العمال والموظفين الذين يعملون في بيروت، "لضرورة الحجر المنزلي في بيوتهم والاهتمام بصحتهم، وذلك للحد من مخاطر انتقال العدوى لفيروس كورونا".
وطالب المير في بيان له رؤساء بلديات المنطقة بـ"ضرورة إجراء إحصاءات رسمية كل في بلدته، من أجل القيام بالاجراءات اللازمة".
هذا وسجل لبنان 4 حالات وفاة و149 حالة إصابة بفيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه "وباء عالمي" ودعت جميع الدول إلى اتخاذ أقصى الإجراءات لتفادي انتشاره.
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