حاصباني: من ينتقدنا زورا اننا فضلنا المستشفيات الخاصة على الحكومية ليس محقا اطلاقا

أعتبر وزير الصحة الاسبق غسان حاصباني ان "لدى وزارة الصحة تمويلاً مقدماً من البنك الدولي والبنك الاسلامي من اجل تطوير المستشفيات الحكومية والرعاية الصحية الأولية، اقره مجلس النواب بقانون صدر في تشرين الثاني من العام 2018، ويمكن اللجوء اليه والاستفادة منه في فترة لا تتجاوز الاسابيع المعدودة، وبالتالي يمكن استلحاق البلد والحؤول دون التفشي لفيروس كورونا بشكل واسع".
وفي حديث لوكالة "أخبار اليوم"، لفت حاصباني الى انه "في العام 2017 اجرت الوزارة مفاوضات متقدمة مع البنك الدولي والبنك الاسلامي من اجل الحصول على تمويل صحي يتناول تطوير المستشفيات الحكومية، وتعزيز الرعاية الصحية الاولية اي الفحوصات الاولية في المناطق والمعاينات واللقاحات الى جانب الاجراءات الاستباقية"، موضحاً انه "من ينتقدنا زورا اننا فضلنا المستشفيات الخاصة على المستشفيات الحكومية ليس محقا اطلاقا، بل على العكس كل التركيز كان منصبا على تطوير المستشفيات الحكومية، فهذا دور وزارة الصحة، وقد عززنا قدرات هذه المستشفيات ومنها مستشفى بيروت الحكومي الذي ضاعفنا قدراته على مستوى العناية الفائق، اضافة الى تعزيز قدرات العناية الفائقة في مستشفى الكرنتينا، ومراكز تشخيص امراض القلب والتمييل في مستشفى طرابلس الحكومي، ومستشفى ضهر الباشق ومستشفى زحلة الحكومي".
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