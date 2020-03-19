نواب كسروان الفتوح جبيل: لتجهيز مستشفى البوار الحكومي ليكون قادراً على استقبال المصابين

أعتبر نواب ​كسروان​ الفتوح جبيل، في بيان ان "المطلوب من ​وزير الصحة​ قبل طرح موضوع العزل، تجهيز ​مستشفى​ ​البوار​ الحكومي ليكون قادراً على استقبال المصابين، والاهمال ما زال مستمراً والتباطؤ متواصلاً في تأمين الفتات الذي رصد لهذا المستشفى الذي يحتاج حصةً اكبر ترصد لتجهيزه، وبدل التسريب الاعلامي، كنا نتمنى على ​الحكومة​ مجتمعة وعلى ​وزارة الصحة​ تحديداً ان نشهد اجراءات عملية بدل التهويل الكلامي".

واشار النواب الى انه "في ظل الاوضاع الراهنة نجدد مناشدة اهلنا في كسروان الفتوح وجبيل التزام المنازل ووقف التحركات باستثناء تلك الضرورية جداً، فمسؤوليتنا التضامن لانقاذ مجتمعنا وعائلاتنا، والحد من انتشار فيروس الكورونا".