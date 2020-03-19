مكتب وزير الصحة نفى الأخبار المتداولة عن وجود قرار بعزل بعض المناطق

نفى المكتب الاعلامي ل​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ في بيان، "الأخبار المتداولة عن وجود قرار بعزل بعض المناطق اللبنانية اليوم"، مؤكدا على "ما تقرر في جلسة ​مجلس الوزراء​ لناحية التشدد في تنفيذ الإجراءات ذات الصلة، لا سيما في الشق المتعلق بمنع التجمعات والحد من التجول على امتداد الأراضي اللبنانية، خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابات خلال 48 ساعة المنصرمة".

وكانت قد تحدثت وسائل إعلام عن أن الوزير حسن طلب عزل منتقطين في لبنان نظراً لوجود أغلبية المصابين منهما، وجرى الحديث أن مجلس الوزراء لم يوافق على طرح حسن.