بيروت الحكومي: نتيجة سلبية للسيدة المتوفية امس أمام طوارئ الكورونا

علنت ادارة ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ في بيان، أن "نتائج الفحص الذي تم إجراؤه على السيدة التي فارقت الحياة يوم أمس أمام طوارئ ​الكورونا​ في المستشفى، والتي أشيع أنها توفيت نتيجة إصابتها بفيروس الكورونا، أظهرت خلو الفحوصات المخبرية من الفيروس".

وكانت قد أعلنت ​وزارة الصحة​ اللبنانية عن تسجيل 4 حالات وفاة ب​فيروس كورونا​ و149 حالة إصابة مؤكدة، و وصفت ​منظمة الصحة العالمية​ كورونا، في وقت سابق، ب"الوباء العالمي"، طالبة من جميع الدول إتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لمنع تفشي الفيروس المميت.