بيروت الحكومي: نتيجة سلبية للسيدة المتوفية امس أمام طوارئ الكورونا

علنت ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في بيان، أن "نتائج الفحص الذي تم إجراؤه على السيدة التي فارقت الحياة يوم أمس أمام طوارئ الكورونا في المستشفى، والتي أشيع أنها توفيت نتيجة إصابتها بفيروس الكورونا، أظهرت خلو الفحوصات المخبرية من الفيروس".
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 4 حالات وفاة بفيروس كورونا و149 حالة إصابة مؤكدة، و وصفت منظمة الصحة العالمية كورونا، في وقت سابق، ب"الوباء العالمي"، طالبة من جميع الدول إتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لمنع تفشي الفيروس المميت.
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